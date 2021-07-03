اخبار العالم

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجمهورية مصر العربية

0 نشر
محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 21 ثانية - 12:48 صباحًا, 4 يوليو 2021 م

المناطق_واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية، والتي افتتحها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، بحضور عددٍ من المسؤولين والشخصيات العربية.
وقام الرئيس السيسي خلال الافتتاح برفع العلم المصري على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، كما تفقد الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو عقب توقيع وثيقة إنشاء القاعدة الجديدة.
وفي ختام الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي بعنوان “قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا