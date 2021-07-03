شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 21 ثانية - 12:48 صباحًا, 4 يوليو 2021 م
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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية، والتي افتتحها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، بحضور عددٍ من المسؤولين والشخصيات العربية.
وقام الرئيس السيسي خلال الافتتاح برفع العلم المصري على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، كما تفقد الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو عقب توقيع وثيقة إنشاء القاعدة الجديدة.
وفي ختام الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي بعنوان “قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار”.