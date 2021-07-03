شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد فريد علي حسن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن الشاب محمد حسن أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله في البلدة، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأضاف، أن الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، أصيبا برصاص الاحتلال في منطقة الرجل، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.