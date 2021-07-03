شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تطلق حملة عسكرية لتطهير البلاد من «بوكو حرام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس النيجر محمد بازوم اليوم، إطلاق حملة عسكرية لـ"تطهير" قرى البلاد من إرهابيي جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش.

وقال بازوم خلال مؤتمر صحفي عقده في "ديفا" جنوب شرق البلاد الذي يشهد منذ العام 2015 هجمات إرهابية: "هناك قريتان على الأقل اتّخذ فيهما عناصر بوكو حرام موطئ قدم" متحدثاً عن قرية أخرى تنتشر فيها الجماعة الإرهابية.

وتابع الرئيس النيجري: "سنعطي توجيهات بتطهير هذه القرى وسنجري عمليات مشتركة مع أصدقائنا في نيجيريا لكي يتمكن الجانبان من إفراغ هذه القرى" من عناصر بوكو حرام.

وشدد على أن ميزان القوى لمصلحة السلطات النيجرية "على الصعيد العسكري" لكنّه حذّر بأن "العدو يعيد تنظيم صفوفه ويمتلك قدرات كبيرة" داعياً إلى "البقاء على يقظة".

يذكر أن عناصر إرهابية تنشط بشكل متزايد في غرب وجنوب منطقة ديفا البعيدة عن بحيرة تشاد حيث معقلهم التقليدي.