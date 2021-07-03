شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 3.17 مليار ضد كورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن أكبر حملة تطعيمات في التاريخ تمضي قدما، إذ تم إعطاء أكثر من 17ر3 مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في 180 دولة حول العالم.

وذكرت الوكالة أن أحدث معدل كان إعطاء ما يقرب من 5ر40 مليون جرعة في اليوم. وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 330 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما متوسطه 12ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد.

وتم إعطاء أكثر من 17ر3 مليار جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 7ر20% من سكان العالم بشكل كامل.