شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل إصابات قياسية يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إندونيسيا اليوم السبت عن تسجيل 27913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، بينما بلغ عدد الوفيات الجديدة 493 حالة فى الوقت الذى بدأت فيه البلاد تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكترونى أنه بحساب أعداد الإصابات والوفيات الجديدة فإن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد يرتفع إلى مليونين و256 ألفا و27 حالة إصابة بينما يرتفع عدد الوفيات إلى 60 ألفا و27 حالة وفاة.

ويقل عدد الوفيات المعلن اليوم عن عدد وفيات أمس الجمعة والبالغ 359 حالة وفاة. ويأتى الإعلان عن الأرقام الجديدة للإصابات والوفيات فى الوقت الذى ينتشر فيه اليوم السبت الآلاف من رجال الشرطة والجيش فى شوارع جزيرتى جاوة وبالى لتنفيذ القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مسؤولون في إندونيسيا قد أعلنوا أمس الأول الخميس إنه سوف يتم فرض قيود أكثر صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط زيادة في الحالات الجديدة تسببت في إجهاد النظام الصحي في البلاد.