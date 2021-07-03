الإمارات تدين محاولات مليشيا الحوثي استهداف السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، محاولات الحوثيين استهداف السعودية بهدف جوي معاد وطائرة مسيرة مفخخة.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية، من خلال هدف جوي معاد وطائرة بدون طيار مفخخة كانت متوجهة إلى خميس مشيط، اعترضتهما قوات التحالف.



وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

من ناحية أخرى، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورقين مفخخين كان يتم تجهيزهما بالصليف بمحافظة الحديدة، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي جماعة الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.