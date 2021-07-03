السودان: سندعم إثيوبيا لتجاوز أزمة تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك السبت، أن بلاده ستقدم كل الدعم والمساندة لإثيوبيا لتجاوز الأزمة الحالية في تجراي.

وقال حمدوك، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تابعتُ اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في الثاني من شهر يوليو/تموز الجاري حول إثيوبيا، وأتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، خاصةً من قبل الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تجراي".



واتفق رئيس الوزراء السوداني مع دعوة مجلس الأمن، لإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحدا من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار إثيوبيا.

وأضاف: "سيقدم السودان من جانبه كل الدعم والمساندة للجارة الشقيقة إثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية".