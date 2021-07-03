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مقتل فلسطيني بالضفة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان تلقته ”الخليج 365” إن الشاب محمد فريد علي حسن، 20 عاما، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة بمحافظة نابلس.

وقال شهود عيان، لـ"الخليج 365"، إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مستوطنين إسرائيليين لبلدة قصرة الفلسطينية، جنوب محافظة نابلس.

وأشار شهود العيان إلى أن الشاب حسن كان يتواجد على سطح منزله في البلدة عندما أصيب في صدره برصاصة أطلقها الجيش الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن شابين آخرين أصيبا أيضا برصاص الجيش الإسرائيلي ولكن خلال المواجهات التي اندلعت مع الجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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