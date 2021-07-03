شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي: لم نحدد هوية الجهة المسؤولة عن هجوم ببرامج الفدية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية.



وقال بايدن "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين بعد".

وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق.

وتابع أن الولايات المتحدة سترد إذا خلصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.