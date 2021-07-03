شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات و137 إصابة بكورونا بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم السبت إلى 544363 بعد تسجيل 137 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7859.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح 27.2% من سكان لبنان حتى اليوم.