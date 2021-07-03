شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 24439 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن تسجيل 24439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 15 يناير الماضي ليبلغ اجمالي الاصابات خمسة ملايين و585799 إصابة منها 137262 حالة وفاة و395120 حالة نشطة وخمسة ملايين و53417 حالة شفاء.



وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا شهدت قفزة غير مسبوقة لليوم الخامس على التوالي برصد 697 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 679 وفاة أمس..مشيرة الى تماثل 17899 مريضا في البلاد للشفاء من العدوى خلال اليوم الأخير.