شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و8 وفيات بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في احصائية يومية لنتائج الرصد الوبائي لـ"كورونا" بثتها وكالة المغرب العربي /مع/ إنه تم تسجيل 498 حالة شفاء فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 533 ألفا و945 حالة ومجموع حالات الشفاء 519 ألفا و139 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 9315 حالة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة الجديدة بأقسام العناية المركزة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 242 .