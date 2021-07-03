الحكومة الشرعية تتهم الحوثيين باستخدام موانئ الحديدة لإطلاق القوارب المفخخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهمت الحكومة الشرعية اليوم السبت، جماعة الحوثي باستخدام موانئ محافظة الحديدة غربي البلاد لإطلاق القوارب المفخخة.



وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في بيان إن "إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الجدي الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية".

وأضاف "استخدام مليشيا الحوثي موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى (يتبعون محافظة الحديدة) لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال المليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية".

ولفت إلى أن ذلك يتنافى مع نصوص وروح اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة.

وقبل ساعات أعلن التحالف العربي تدمير زورقين مفخخين للحوثيين في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة، فيما اتهمت جماعة الحوثي التحالف بشن غارتين جويتين على المنطقة ذاتها.