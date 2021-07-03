أمريكا.. اعتقال 11 شخصاً بعد مواجهة مسلحة مع الشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الأمريكية 11 شخصاً مدججين بالسلاح أعضاء إحدى الميليشيات بالقرب من بوسطن اليوم السبت، في نهاية مواجهة استمرت منذ الليلة الماضية، وكانت سبباً في إغلاق طريق رئيسي مع بدء عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.



وبحسب العديد من وسائل الإعلام، ومنها (دبليو.بي.زد بوسطن) التابعة لشبكة (سي.بي.إس)، فإن المشتبه بهم أعضاء في جماعة (رايز أوف ذا مورز)، التي لا تعترف بالقوانين الأمريكية لكنها تدعي أنها سلمية.

واعتقلت الشرطة رجلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم بينما كان أفراد الشرطة يتفاوضون مع قادة الجماعة، سعياً لاستسلامهم سلمياً، وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت سبعة آخرين بعد العاشرة صباحا.

وظلت الشرطة في مكان الحادث واعتقلت اثنين آخرين، ليرتفع عدد المعتقلين الإجمالي إلى 11.

ولم يرد المزيد من المعلومات حتى الآن.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية أو وقوع إصابات خلال المواجهة عندما شاهد شرطي سيارتين متوقفتين وإلى جانبهما مسلحون بالبنادق والمسدسات.