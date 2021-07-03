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وفد تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد معرض القاهرة الدولى للكتاب

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القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثالث أيام انطلاقه، خلال دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير الذى أعاد للأذهان رونق هذه النوعية من المعارض الهامة والتي تساهم في منح الشباب الفرصة على الإطلاع ورفع الوعي.

وضم وفد التنسيقية النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وعددا من أعضاء التنسيقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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