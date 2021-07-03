مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

لقيّ شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوبي المحافظة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدى إلى اصطدامها بعمود الإنارة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.