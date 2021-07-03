البحرين: قاعدة 3 يوليو تعكس حفاظ مصر على تطوير قدراتها العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكد ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن البحريني قائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن قاعدة 3 يوليو البحرية تعد واحدة من الصروح العسكرية الحديثة، التي تعكس التطور والتقدم الذي تواصل تحقيقه القوات المسلحة المصرية في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار، وأن يديم الله عليهما الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي.

جاءت مشاركة ممثل العاهل البحريني، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي، وتجسيدا لقوة العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والممتدة عبر السنين التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تهدف الى تعزيز القوة العربية التي تتنامى في هذا العصر، وأنه في ظل هذه العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق سنمضي إلى العالم بثقة أكبر، كما أن مملكة البحرين تفخر بالإنجازات الكبيرة والنوعية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي في جميع الميادين.

وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم /السبت/ - عن تشرفه بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، مشيدا بالمستوى العالي والمتقدم الذي أبدته القوات المصرية في المناورات التي جرت خلال الافتتاح والتي عكست كفاءة هذه القوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات المنوطة بها.

وفي السياق، هنأ السفير البحريني لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد هشام بن محمد الجودر، الرئيس السيسي، والحكومة والشعب المصري بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، ومواصلة الإنجازات والمشروعات الحيوية النوعية التي تحققها مصر الشقيقة في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.

وأكد السفير البحريني أن مشاركة مستشار الأمن البحريني، نيابة عن عاهل البحرين، في افتتاح القاعدة ومتابعة فعاليات المناورة (قادر 2021)، يعد تأكيدا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تربط المملكة ومصر على مر التاريخ، وأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعًا، مضيفًا أن مملكة البحرين تثمن دور مصر في حفظ الأمن والسلم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضح السفير البحريني أن بطولات القوات المسلحة المصرية - التي يسطرها التاريخ - ستظل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الأمة العربية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين أعلنت تأييدها لمصر في حماية وتأمين حدودها، معربًا عن تقدير المملكة للجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والعربي، خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات، وذلك في ضوء دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

كما نوه بالخصوصية التي تتمتع بها العلاقات البحرينية المصرية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين البلدين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين في جميع المحافل الدولية والإقليمية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التطور والازدهار.