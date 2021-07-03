لوكاشنكو يكافح الخلايا الإرهابية

وتابع، بحسب ما نقل جهازه الإعلامي: «تم تفكيك خلايا إرهابية نائمة تطلق على نفسها اسم وحدات الدفاع الذاتي»، اتهمها بالارتباط بألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا، وقال: «إن هدف هذه الخلايا كان قلب النظام بالعنف».
وتابع لوكاشنكو الذي يحكم البلد منذ نحو 27 عاما، أنه كان يتم تنسيق أنشطة هذه الخلايا عبر قناة على تطبيق تلجرام اسمها «كتائب الدفاع الذاتي في بيلاروس» تعد 2500 منتسب وتعود لـ«مواطن ألماني».
مؤكدا أن هذه القوات حاولت مؤخرا تفجير مركز اتصالات بحرية روسي في مدينة فيلايكا في بيلاروس على مسافة حوالى مئة كلم إلى شمال غرب مينسك، مشيرا إلى أنه بحث المسألة هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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