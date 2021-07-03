تفجير انتحاري يقتل 4 صوماليين

وقالت مصادر أمنية إن المهاجم كان يرتدي حزاما ناسفا استهدف مقهى يقع قرب مؤسسات حكومية محصنة بحماية كثيفة، لافتة النظر إلى أنه ما يزال التحقيق جاريا، وذكرت المصادر أن المقهى كان مكتظا عند وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت الجثث والجرحى من مكان الحادث الذي طوقته قوات الأمن.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
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