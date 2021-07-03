السلطات السورية تفرج عن 24 معتقلا

أفرجت السلطات السورية عن 24 موقوفاً من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية شرق العاصمة دمشق، وقال مصدر في محافظة ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن عملية الإفراج عن موقوفين من الغوطة الشرقية تعد المبادرة الثانية، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 32 موقوفاً من أهالي بلدة كفربطنا وسقبا وجسرين في 19 من شهر يونيو الماضي.

وقالت مصادر حقوقية في المعارضة السورية إن «النظام السوري أفرج عن 108 معتقلين منذ بداية الشهر الماضي، وأغلبهم اعتقلوا منذ حوالي عام خلال الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية السورية، ولا علاقة لهم بالآراء السياسية».

وأكدت المصادرأن «الصور التي بثت للمفرج عنهم تظهر عليهم التعب والضعف، عكس العناصر الذين تم الإفراج عنهم لدى فصائل المعارضة في معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي».