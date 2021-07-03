السلطات السورية تفرج عن 24 معتقلا

وقالت مصادر حقوقية في المعارضة السورية إن «النظام السوري أفرج عن 108 معتقلين منذ بداية الشهر الماضي، وأغلبهم اعتقلوا منذ حوالي عام خلال الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية السورية، ولا علاقة لهم بالآراء السياسية».
وأكدت المصادرأن «الصور التي بثت للمفرج عنهم تظهر عليهم التعب والضعف، عكس العناصر الذين تم الإفراج عنهم لدى فصائل المعارضة في معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي».
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