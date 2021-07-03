وذكر الهلال الأحمر، أن الحادث أودى بأرواح 43 مهاجرا على الأقل، مشيرا إلى إنقاذ 84 قبالة سواحل ميناء جرجيس.
وحسب بيانات الهلال الأحمر، انطلق القارب المنكوب باتجاه إيطاليا من مدينة زوارة الليبية، وكان على متنه مهاجرون من مصر والسودان وإريتريا وبنجلاديش، وانقلب القارب بعد تعطل محركه.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تنتشل جثث المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.