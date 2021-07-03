تونس تنتشل جثث المهاجرين

أكد الهلال الأحمر التونسي أن عشرات المهاجرين لقوا مصرعهم غرقا جراء حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد.

وذكر الهلال الأحمر، أن الحادث أودى بأرواح 43 مهاجرا على الأقل، مشيرا إلى إنقاذ 84 قبالة سواحل ميناء جرجيس.

وحسب بيانات الهلال الأحمر، انطلق القارب المنكوب باتجاه إيطاليا من مدينة زوارة الليبية، وكان على متنه مهاجرون من مصر والسودان وإريتريا وبنجلاديش، وانقلب القارب بعد تعطل محركه.