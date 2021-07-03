فشل ليبي في التوافق على آلية الانتخابات

ودعا منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزيدون زينينجا أعضاء الملتقى إلى مواصلة الحوار للتوصل إلى حل سياسي ومقترحات لمناقشتها، والاضطلاع بدورهم لإنجاز الانتخابات في موعدها.
وقال زينينجا إن الملتقى لم ينجح في التوصل إلى أرضية مشتركة، ما يمثّل إحباطًا لطموحات الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية في الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، داعيًا إلى العودة لروح خارطة الطريق والتوصل إلى حل وسط.
وأشار إلى أن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الملتقى واللجنة التوفيقية المصغرة لبناء أرضية مشتركة لوضع أساس دستوري للانتخابات.
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