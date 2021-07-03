أفغانستان: مقتل المئات من «طالبان»

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أكدت السلطات الأفغانية، أمس، مقتل مئات من مقاتلي «طالبان» خلال معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في ولايات عدة، بعد ساعات من إعلان واشنطن أن انسحاب جميع عسكرييها من البلاد سيكون قد انتهى بحلول نهاية أغسطس.

وجاء إعلان واشنطن بعيد مغادرة كل القوات الأميركية قاعدة «باغرام» الجوية الأكبر في أفغانستان، التي شنّ منها التحالف الدولي عملياته ضد «طالبان» طوال عقدين، وتسليمها للجيش الأفغاني.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، بمقتل أكثر من 300 من مقاتلي الحركة المتمردة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وأوضحت أن نحو 50 منهم قتلوا إثر ضربات جوية شُنّت إحداها ليلاً في ولاية هلمند في جنوب البلاد، التي تشهد مواجهات متكررة بين القوات الحكومية و«طالبان».

ويخشى مراقبون أن يواجه الجيش الأفغاني صعوبة في تصديه لـ«طالبان» في غياب الإسناد الجوي الأميركي.

وأكد عضو مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغاني: «في الأيام الأخيرة، شدد الطيران الأفغاني ضرباته ضد أهداف لـ(طالبان)، وتكبّد المتمردون خسائر».

ومنذ بدء الانسحاب النهائي للقوات الأميركية في الأول من مايو، صعّدت «طالبان» هجماتها ضد القوات الأفغانية، وسيطرت على عدة مناطق ريفيّة، فيما يعمل الجيش على تحصين مواقعه في المدن الكبرى، التي يحاصر المتمردون أغلبها. وأكدت «طالبان» السبت أنها سيطرت على سبع مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان، شمال شرق البلاد.