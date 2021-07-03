ترحيباً بزيارة محمد بن زايد.. "نورت مصر" يتصدر "تويتر"

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر وسم "نورت مصر" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" في مصر، ترحيباً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مصر للمشاركة في افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية المطلة على البحر المتوسط بمنطقة جرجوب في شمال غرب مصر.

ورحب المصريون، في الوسم عبر تغريداتهم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن حفاوتهم بمشاركة مصر فرحتها بهذا الحدث الكبير، قائلين إن زيارة سموه دليل على التقارب القوي بين البلدين وأبرزوا أن مصر والإمارات شريكتان في استقرار المنطقة.

ونشر المشاركون في الوسم صوراً تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع كلمات تؤكد على العلاقة الطيبة بين البلدين، مثل تغريدة الشاب المصري محمد كمال: "نورت مصر كلها، يا ابن الأصول. ربنا يحفظك ويبارك بعمرك.. الفخامة والشهامة والرجولة طبعك". وتغريدة أخرى للشاب معتز تقول: "صورة تختصر الكثير من الكلام، حب مصر متوارث بين أبناء زايد أباً عن جد، إلى حفيد.. مصر قوية بجيشها… وبأشقائها الأوفياء".

وشهد الوسم نشر صور ترحيباً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع تعليقات من بينها: "كل التحية والتقدير لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتكم الرشيدة" و"أهلاً وسهلاً بك في وطنك الثاني، يا غالي".