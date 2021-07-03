طاجيكستان تفرض التطعيم ضد كورونا على كل من بلغ الـ18 عاما

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلن المركز الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في طاجيكستان اليوم السبت، عن إلزام جميع السكان بالتطعيم ضد فيروس كورونا ممن بلغوا الـ18 عاما فما فوق.

وذكر بيان للمركز أن على المواطنين العائدين إلى طاجكستان من رحلات إلى الخارج أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا والتزام العزلة الصحية خلال 10 أيام.

كما أوصت السلطات السكان بإقامة مناسبات الزفاف والفعاليات الحاشدة الأخرى بمشاركة أقل عدد ممكن من المدعوين، في إجراء احترازي ضد الفيروس.

وانطلقت حملة التطعيم ضد “كوفيد-19” في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 25 يونيو، وذلك باستخدام لقاحين أجنبيين هما “أسترازينيكا” (هندي الصنع) و”كورونافاك” لشركة “سينوفاك” الصينية.

وحتى مساء أمس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في طاجيكستان 13548، بينها 92 حالة وفاة.