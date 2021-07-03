حرائق هائلة تهدد قبرص.. والسلطات تناشد

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 10:39 مساءً

أدت الحرائق المندلعة شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا القبرصيتين، إلى إخلاء قرى ومنازل في بلدات محيطة بخط التماس مع النيران.

وناشدت قبرص شركاءها في الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اليوم السبت تقديم المساعدة، لمواجهة النيرات التي أدت إلى أضرارا بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

ولحقت أضرار بعشرات المباني ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وانقطعت الكهرباء على نطاق واسع في المنطقة. وقال مسؤولون إن اليونان تعهدت بالمساعدة بطائرتين في الوقت الذي من المتوقع فيه أيضا تقديم مساعدة من إسرائيل.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس على تويتر “هذا يوم صعب للغاية بالنسبة لقبرص. كل آليات الدولة في تأهب والأولوية هي عدم خسارة الأرواح”.

ولم يُعرف سبب الحريق الذي بدأ منتصف النهار. وشهدت قبرص موجة حارة هذا الأسبوع تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.