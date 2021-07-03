قتلى وجرحى وتخريب.. العراق يعلن حصيلة الهجمات على ابراج الطاقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 10:38 مساءً

أدت الهجمات المسلحة التي تعرضت لها شبكة الكهرباء الوطنية في العراق، إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تخريب 61 خطا رئيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الحكومي أن “وزارة الكهرباء تعرضت إلى هجمات إعلامية عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة الهدف منها إرباك الرأي العام، وشجع البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات”.

وأضافت الخلية أن القطاعات الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء استطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج 16 ألف ميغاواط من الطاقة.

هذا وفجّر مجهولون برجي كهرباء بين مدينتي حديثة والقائم في الأنبار غرب العراق، السبت، وفق مراسل العربية. وأسفر الحادث عن انقطاع تام للكهرباء في قضائي القائم والرمانة في الأنبار بعد تفجير برجي الطاقة.

وفي وقت مبكر السبت، استهدفت تفجيرات خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك شمال ⁧‫العراق، وسط خروج “خط ملا عبدالله” عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، الجمعة، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن “قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الأمنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة”.

وأضاف أن “القوات الأمنية بدأت بتنفيذ الخطط من خلال القيام بإشراك الطائرات المسيرة، وطائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، مبينا أنه “تم تحديد وتشخيص الأبراج والمناطق التي تم استهدافها”.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية بدأت بإعداد سلسلة من الإجراءات والاحتياطات التي تسهم في تحييد وتحديد مناطق مهاجمة التنظيمات الإرهابية للأبراج الكهربائية”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، كان قد أقال مدير عام كهرباء وسط الفرات وأحال آخرين للتحقيق بسبب التقصير والإهمال بعد انقطاع الكهرباء المتكرر.

وكان الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية كافة، بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.

ووجه الكاظمي قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية بـ”معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية”.