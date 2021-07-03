روحاني يطالب أمريكا بالاعتذار ودفع تعويضات

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

يحاول الرئيس الإيراني المنهية ولايته إثارة بعض القضايا قبيل تسليمه منصبه للرئيس القادم إبراهيم رئيسي.

وطالب روحاني الإدارة الأمريكية بتقديم اعتذار للنظام الإيراني عن حادثة استهداف طائرة ركاب إيرانية عام 1988، واصفاً ما حدث بانه كان جريمة كبيرة ومروعة من قبل الجانب الأمريكي.

كما طالب “روحاني” أيضاً الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات لأسر الضحايا، البالغ عددهم 290 شخص، وفقً للتقديرات الرسمية الإيرانية، معتبراً أن الولايات المتحدة أخطأت بتكريم قائد السفينة الحربية التي كانت مسؤولة عن أسقطت الطائرة.

يشار إلى أن الطائرة المذكورة انطلقت من منطقة بندر عباس باتجاه إمارة دبي، وعلى متنها 274 راكباً، قبل أن يتم استهدافها بصاروخ قيل إنه أطلق من بارجة أمريكية، فيما ذكر الجيش الأمريكي حينها، أنه وقع خطأ تم خلاله الخلط بين الطائرة المدنية وطائرة حربية إيرانية.

إلى جانب ذلك، اتهم “روحاني” الولايات المتحدة بالمسؤولية عن انتشار ظاهرة الإرهاب في المنطقة، مضبفاً: “على واشنطن الاعتراف بارتكابها الجريمة في الخليج، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الاعتذار ودفع تعويضات، وإطلاع الشعب على السبب الذي دفعكم لتكريم مرتكب هذه الجريمة”.

يذكر أن إيران شهدت العام الماضي، كارثة أخرى مشابهة، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لطائرة ركاب كانت متجهة إلى أوكرانيا، وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار خميني الدولي في العاصمة الإيرانية، طهران، ما أدى إلى مقتل كامل الركاب، الذين يحمل معظمهم الجنسية الإيرانية.

إسقاط طائرةإيرانالأوكرانيةالولايا