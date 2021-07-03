استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 10:38 مساءً

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد فريد علي حسن “20 عاماً” متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في قرية قصرة بمحافظة نابلس .

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت، النار تجاه ثلاثة شبان في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن الشاب محمد فريد علي حسن في العشرينات من عمره، من قصرة أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله ووصفت اصابته بالخطيرة.

وأضاف، أن الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، أصيبا برصاص الاحتلال في منطقة الرجل، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.