غرق 43 مهاجراً قبالة سواحل تونس

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الهلال الأحمر التونسي، عن غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، السبت، وتم إنقاذ 84 آخرين بعد انقلاب زورقهم خلال الليل.

وقال رئيس الهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، لأسوشيتدبرس، إن الزورق الذي كان يقل 127 مهاجرا، أبحر من مدينة زوارة الساحلية الليبية الجمعة لعبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا.

وأضاف أن 46 سودانيا و16 إريتريًا و12 بنغاليًا كانوا من بين المهاجرين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، أن صيادين أنقذوا 84 مهاجرا. ورفض تأكيد غرق المهاجرين الآخرين.

تعد ليبيا نقطة انطلاق متكررة للمهاجرين الذين يخوضون الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط. ووقع عديد من حوادث تحطم زوارق المهربين التي تحمل مهاجرين في الأسابيع الأخيرة، إذ أصبحت محاولات الوصول إلى أوروبا أكثر تكرارا وسط طقس صيفي أكثر دفئا.

والأسبوع الماضي، عثر خفر السواحل التونسي على سبع جثث على شواطئ جزيرة جربة قبالة الساحل الجنوبي. وتم دفنهم في مقبرة المهاجرين في جرجيس بتونس، وهي للذين لقوا مصرعهم في البحر المتوسط.

وفي الأثناء، أطلق رئيس الهلال الأحمر نداء عاجلا حول مصير مئات المهاجرين الذين نجوا من الموت لأن منظمته ليس لديها وسيلة لتوفير السكن.

وقال سليم “المراكز الثلاثة في جرجيس ممتلئة ولا يمكنها إيواء المزيد من الأشخاص. لدينا 380 مهاجرا آخرين محتجزين في جربة وليس لديهم مكان يذهبون إليه”.