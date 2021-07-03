روسيا تؤكد أهمية تشغيل كاميرات الفيديو في منشآت إيران النووية

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 9:10 مساءً

شكل قرار إيران عدم تمديد اتفاق فني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية صدمة للقوى العالمية الكبرى التي تبذل جهودا كبيرة من أجل إحياء الاتفاق النووي.

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن ضمان تشغيل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية الإيرانية، يتسم بأهمية قصوى.

وشدد على ضرورة الحفاظ على تسجيلات الفيديو هذه، بسبب عدم وجود تمديد للاتفاقية الفنية بشأن المراقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.

وأضاف أوليانوف، في تغريدة على تويتر اليوم السبت: “لم يتم حتى الآن رسميا، تجديد الاتفاقيات الفنية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران. وفي ظل هذه الظروف، من المهم ضمان استمرار عمل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية والحفاظ على تسجيلات الفيديو هذه، لأن ذلك من شأنه تجنب حدوث مشاكل في المستقبل”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، أنها لم تتلق الرد من إيران لتمديد الاتفاقية الفنية المؤقتة. وقالت الوكالة إنها بحاجة إلى رد فوري من طهران، بشأن هذه القضية.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه لا توجد لدى طهران التزامات بإبرام أي اتفاقات إضافية مع هذه المنظمة حول تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، في حديث للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لا علاقة لها بأي قرار تتخذه إيران بشأن عمليات التفتيش في منشآتها النووية.

وأشار آبادي إلى أن بلاده لم تقدم للوكالة أي تعهد بشأن تسجيلات بيانات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية.

وأوضح في هذا السياق: “إيران تسجل بيانات كاميرات المراقبة طواعية وهو إجراء غير ملزم ولا يحق لمدير الوكالة (رافائيل فروسي) مطالبتنا بذلك”.

وشدد على أن الاتفاق المؤقت مع الوكالة يهدف إلى الحفاظ على مفاوضات فيينا وإنجاحها، ولولا هذه العملية لما كان هناك أي اتفاق.