إندونيسيا.. تسجيل 27913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إندونيسيا، السبت، عن تسجيل 27913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وبلغ عدد الوفيات الجديدة 493 حالة في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكترونى أنه بحساب أعداد الإصابات والوفيات الجديدة فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد يرتفع إلى مليونين و256 ألفا و27 حالة إصابة بينما يرتفع عدد الوفيات إلى 60 ألفا و27 حالة وفاة.

ويأتي الإعلان عن الأرقام الجديدة للإصابات والوفيات في الوقت الذي ينتشر فيه، السبت، الآلاف من رجال الشرطة والجيش في شوارع جزيرتي جاوة وبالي لتنفيذ القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مسؤولون في إندونيسيا قد أعلنوا، الخميس الماضي، أنه سوف يتم فرض قيود أكثر صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط زيادة في الحالات الجديدة تسببت في إجهاد النظام الصحي في البلاد.

وأعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إن التدابير الجديدة سوف تطبق في الفترة من 3 إلى 20 تموز/يوليو في جزيرتي جاوة وبالي المكتظتين بالسكان.

كما قال "جوكو" في تصريحات نقلها التلفزيون: "لقد أجبرنا الوضع على اتخاذ تدابير أكثر صرامة حتى نتمكن من وقف انتشار كوفيد-19".

وتشمل التدابير الجديدة إلزام العاملين في القطاعات غير الأساسية بالعمل من المنزل بشكل كامل وفقا لما قاله لوهوت باندجايتان وزير الشؤون البحرية والاستثمار والمسؤول عن تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكر "باندجايتان" أنه سوف يتم إغلاق دور العبادة والمدارس ومراكز التسوق والمتنزهات ومراكز الترفيه، مع السماح للمطاعم بتقديم الوجبات السريعة والتوصيل فقط.

ويُسمح لمحلات البقالة بالعمل فقط حتى الساعة الثامنة مساء بقدرة 50% فقط من عملها.

وأوضح "باندجايتان" في مؤتمر صحفي: "تم اتخاذ هذا القرار بعد الاستماع إلى خبراء الأوبئة والجمعيات الطبية وغيرهم والأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من العام الماضي وتجربة الدول الأخرى".