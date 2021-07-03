الشرعية تطلق «النجم الثاقب» لتحرير البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية عمليات النجم الثاقب العسكرية لتحرير محافظة البيضاء المحاذية لمأرب.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وقال «تحقق قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية انتصارات ميدانية شملت تحرير مواقع عدة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة، وشنت وحدات من الجيش والمقاومة هجوما على ميليشيات الحوثي، تمكنت خلاله من تحرير مواقع عدة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان، ومواقع أخرى باتجاه المسحر».

وأضاف «المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كلم من الخط الرئيس الرابط بين البيضاء ومكيراس»، مؤكدا مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

وثمن الإرياني الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة، منوها بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين الأشاوس لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين.

من جهة أخرى أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بما ورد في بيان المملكة العربية السعودية بشأن تجديد تمسكها بما تم التوافق عليه في اتفاق الرياض، وتأكيد دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، وأكدت أن «اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كله».

إلى ذلك لقي أكثر من 13 مسلحا من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني إن الجنود «أفشلوا محاولة تسلل عناصر حوثية باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح»، وأضاف أن الجيش استعاد عددا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، وألحق بالميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي جبهة صرواح أسقطت دفاعات الجيش الوطني طائرة انتحارية مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية، كما لقي خبيرا ألغام الحوثي القياديان عبدالله الجوفي والمدعو هلال دغفل مصرعهما في المواجهات العنيفة التي شهدتها جبهات القتال المختلفة في محافظة مأرب.

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