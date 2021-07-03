مصر تنشئ قاعدة عسكرية بحرية على المتوسط

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، «إن قاعدة 3 يوليو تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري، باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي».
ووفق المتحدث، تمثل القاعدة إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
وحضر احتفالية افتتاح القاعدة عدد من القادة وكبار المسؤولين العرب ووزراء دفاع ورؤساء أركان من دول عدة، إضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة المصرية.
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