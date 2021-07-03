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83 عملية جراحية سعودية بعدن.. و4 آلاف كرتون تمر بسقطرى

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن، وأجرى خلال يومه الأول 83 عملية جراحية متخصصة بالعيون والكشف على 185 حالة، فضلا عن توزيع 83 نظارة طبية وصرف 83 من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن، حيث تصل إلى 6 مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد على 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.

ووزع المركز أمس 3,996 كرتونا من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجا والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,997 أسرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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