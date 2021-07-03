شكرا لقرائتكم خبر 83 عملية جراحية سعودية بعدن.. و4 آلاف كرتون تمر بسقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن، وأجرى خلال يومه الأول 83 عملية جراحية متخصصة بالعيون والكشف على 185 حالة، فضلا عن توزيع 83 نظارة طبية وصرف 83 من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن، حيث تصل إلى 6 مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد على 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.

ووزع المركز أمس 3,996 كرتونا من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجا والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,997 أسرة.