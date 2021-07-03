شكرا لقرائتكم خبر 83 عملية جراحية سعودية بعدن.. و4 آلاف كرتون تمر بسقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن، حيث تصل إلى 6 مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد على 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.
ووزع المركز أمس 3,996 كرتونا من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجا والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,997 أسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 83 عملية جراحية سعودية بعدن.. و4 آلاف كرتون تمر بسقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.