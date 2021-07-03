انقطاع الكهرباءيعيد العراقيين للتظاهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج عراقيون في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين إمدادات الطاقة الكهربائية التي تشهد انخفاضا كبيرا في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في البلاد.

وقال شهود عيان إن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار «375 كلم جنوب بغداد» احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بحسم ملف الكهرباء وإحالة المقصرين والفاسدين إلى القضاء العراقي.

وشهد العراق أمس الأول انقطاعا تاما للتيار الكهربائي في ساعات الصباح الأولى في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب خلل فني رافقته عمليات تخريب وتفجير استهدفت أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وسارعت الحكومة العراقية على الفور بتشكيل لجنة وزارية عليا من وزارات الكهرباء والمالية والداخلية والنفط ومجالس المحافظات برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمتابعة تداعيات هذه الأزمة وقامت بإقالة ومعاقبة مسؤولين كبار بوزارة الكهرباء على خلفية هذه الأزمة.

ويشكو العراق منذ عام 2003 وحتى الآن من مشاكل تدني مستويات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية رغم إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع بسبب الحرب ضد الإرهاب واتساع رقعة الفساد المالي والإداري في الحكومات المتعاقبة.

على صعيد متصل، قتل وجرح 9 من صيادي الأسماك في هجوم إرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوما من محاور عدة على مقربة من سد حديثة في محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وجرح 5 آخرين.