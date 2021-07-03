14 قتيلا في قصف جوي ومدفعي على ريف إدلب

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وقال إن 14 شخصا بينهم 5 من عائلة واحدة (رجل وزوجته وثلاثة أطفال) لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون أمس جراء قصف جوي ومدفعي من الطائرات الروسية والمدفعية التابعة للجيش السوري استهدف بلدتي أبلين وبليون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية الروسية دمرت بشكل كامل مركزا للدفاع المدني في منطقة سهل الروج بريف إدلب الغربي، مشيرا إلى تمكن عناصر المركز من مغادرته قبل دقائق من قصفه بأربعة صواريخ.
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