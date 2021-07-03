شكرا لقرائتكم خبر 14 قتيلا في قصف جوي ومدفعي على ريف إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر في الدفاع الوطني التابع للمعارضة السورية أمس، بمقتل 14 شخصا في قصف للطائرات الروسية والمدفعية التابعة للجيش السوري على ريف إدلب.

وقال إن 14 شخصا بينهم 5 من عائلة واحدة (رجل وزوجته وثلاثة أطفال) لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون أمس جراء قصف جوي ومدفعي من الطائرات الروسية والمدفعية التابعة للجيش السوري استهدف بلدتي أبلين وبليون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية الروسية دمرت بشكل كامل مركزا للدفاع المدني في منطقة سهل الروج بريف إدلب الغربي، مشيرا إلى تمكن عناصر المركز من مغادرته قبل دقائق من قصفه بأربعة صواريخ.