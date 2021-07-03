رئيس النيجر محمد بازوم يعلن إطلاق عملية عسكرية ضد الإرهابيين

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، السبت، إطلاق حملة عسكرية لـ"تطهير" قرى من الإرهابيين الذين "وسّعوا" نطاق عملياتهم في جنوب شرق البلاد.



وقال بازوم، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ثلاثة أيام أمضاها في المنطقة الواقعة جنوب شرق البلاد الذي يشهد منذ 2015 هجمات إرهابية، إن: "هناك قريتان نيجريتان على الأقل اتّخذ فيهما عناصر بوكو حرام موطئ قدم"، متحدثا عن قرية أخرى تنتشر فيها الجماعة.

وتابع رئيس النيجر :"هناك قرى أخرى يرتادها عناصر آخرون في بوكو حرام، ما يتيح لهم قطع الطرق، سنعطي توجيهات بتطهير هذه القرى وسنجري عمليات مشتركة مع أصدقائنا في نيجيريا لكي يتمكن الجانبان من إفراغ هذه القرى من العناصر الإرهابية".

وأوضح أنه سيتم تسيير "دوريات وستجرى عمليات تفتيش وتوقيفات"، لا سيّما في "قرى مهجورة" فر سكانها هربا من الاعتداءات.

ولم يعلن رئيس النيجر محمد بازوم موعد بدء العمليات.

وشدد على أن ميزان القوى لمصلحة السلطات النيجرية "على الصعيد العسكري"، لكنّه حذّر بأن "العدو يعيد تنظيم صفوفه ويمتلك قدرات كبيرة"، داعيا إلى "البقاء على يقظة".

وبحسب مصدر أمني ينشط إرهابيون حاليا "بشكل متزايد في غرب وجنوب" منطقة ديفا، البعيدة عن بحيرة تشاد حيث معقلهم التقليدي.

وبحسب الأمم المتحدة استهدفت تسع هجمات بين يناير/ كانون الثاني، ويونيو/ حزيران 2021 مواقع للجيش وقوى الأمن في مدينتين لا تقعان على ضفاف بحيرة تشاد هما ديفا، عاصمة الإقليم، ومايني سوروا، ما يشكل مؤشرا إلى تدهور الوضع الأمني.

وتضم منطقة ديفا 300 ألف نيجيري بين لاجئ ونازح فروا من قراهم منذ العام 2015 هربا من اعتداءات الإرهابيين، وفق الأمم المتحدة.