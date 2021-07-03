رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير قريبا إلى ليبيا

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

توقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير قريبا إلى ليبيا، مشيرا إلى سعي بلاده للعمل على إعادة بناء الثقة مع الدول الكبرى.



وقال عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء تلفزيوني مع قناة ليبيا الرسمية، السبت، لا بد أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة وباستطاعتنا تحقيق ذلك، ونحن نعمل حاليا على إعادة بناء الثقة مع الدول الكبرى، ونفتح مسارات جديدة للمطالبة بالوقوف مع بلادنا.

وشدد على ضرورة ألا يفكر الليبيين مرة أخرى في الحرب، ويجب عليهم التفكير في السلام والبناء فقط.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تمثل حكومتنا وتصريحاتها تعبر عن رأي رئيس الحكومة.