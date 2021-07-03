شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. التحقيق مع رئيس البلاد في قضية لقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطت المحكمة العليا البرازيلية الضوء الأخضر لإجراء مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقا مع رئيس البلاد جايير بولسونارو فيما يتعلق بالتقصير في أداء الواجب في عملية شراء لقاح هندي مضاد لكوفيد-19، وفقا لنسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.

وبولسونارو متورط في مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير شباط مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.

وأشارت لجنة في مجلس الشيوخ، تحقق في أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، إلى شكوك حول المبالغة في الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد. وبعد ظهور مزاعم بوجود مخالفات، علقت الحكومة العقد.

ونفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفة. وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم.