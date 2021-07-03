شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريش" يعرب عن قلقه إزاء الوضع في تيغراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه للغاية بشأن الوضع الحالي في تيغراي الإثيوبية، مؤكداً أنه من الضروري أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار يمهد الطريق لحوار قادر على تحقيق حل سياسي لتيغراي.

وأكد غوتيريش في بيان اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن وجود القوات الأجنبية هو عامل تفاقم للمواجهة، ويجب ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية وعدم تقييد وصول المساعدات إلى الإقليم بأكمله، مشددًا على أن تدمير البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق.