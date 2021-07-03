تفاصيل جديدة بشأن مهاجمة سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.

وكانت قناة الميادين اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.