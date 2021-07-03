انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة بشأن مهاجمة سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون يوم السبت في رحلتها من جدة إلى الإمارات.
وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.
وكانت قناة الميادين اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.