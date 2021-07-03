7 قتلى و11 مصابا.. حصيلة استهداف خطوط كهرباء العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر رسمي عراقي، اليوم السبت، في إحصائية لها عن سقوط 7 قتلى وإصابة 11 شخصاً باستهداف 61 خطوط الكهرباء خلال 10 ايام.

وذكرت خلية الإعلام الامني التابعة للجيش العراقي، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية تعرضت لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة."

واوضحت الخلية أن الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة، أسفرت عن سقوط 7 ضحايا وإصابة 11 آخرين، اضافة إلى تدمير (61) خطاً رئيساً للكهرباء.

ونوهت إلى أن "وزارة الكهرباء تعرضت خلال الفترة ذاتها، إلى هجمات إعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة، الهدف منها إرباك الرأي العام".

وقالت إن الفرق الهندسية والفنية للوزارة، تواصل استنفار أقصى الجهود من خلال العمل المستمر على مدار اليوم، لإصلاح الشبكات التي طالها التخريب في عموم المدن، واستطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج (16000) ميغا واط من الطاقة.

ولفت البيان، إلى انه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بجهد حكومي مضاعف، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة.



وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عقد اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً ضم المحافظين، وحضره الوزراء والمسؤولون أعضاء خلية الأزمة المختصة بمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية، وخرج الاجتماع بـ7 قرارات بينها زيادة حصّة المولدات الأهلية من الوقود.

وتعرضت منظومة الطاقة الكهربائية في العراق إلى انهيار تام خلال اليومين الماضيين، اسندت اسبابه إلى التفجيرات التي استهدفت أبراج النقل فائقة الطاقة وقطع الامدادات الحيوية من إيران، بحسب مسؤولين عراقيين.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، اعلنت أمس الجمعة، البدء بالإجراءات خاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة باستخدام الطائرات المسيرة ومروحيات الجيش والقوة الجوية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء، عن استرجاع منظومتها من الانهيار والشلل التام بشكل تدريجي.