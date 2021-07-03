إسقاط طائرة حوثية مسيرة في الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المشتركة اليوم السبت ،إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الدفاعات الجويه رصدت طائرة استطلاع حوثية في سماء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية جعلت من منطقه الجاح معقلا رئيسيا لها في تهامة قبل دحرها منها وتحويلها إلى مقابر جماعية لكتائبها على يد القوات المشتركة.

وتفشل القوات المشتركة كل هجمات المليشيات الحوثية التي تتفذها على امتداد جبهات الساحل الغربي في اليمن.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر السبت، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

