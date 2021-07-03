صحفي مقرب من "الحرس" يكشف عن خسائر بموقع نووي غربي طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف صحفي إيراني وخبير عسكري مقرب من الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن تدمير جزء من موقع نووي غربي طهران.

وقال الصحفي الإيراني حسين دليريان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الهجوم الأخير الذي استهدف أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمدينة كرج غرب محافظة طهران، تسبب في إلحاق ضرر بالمركز النووي.



وأوضح "أن وسائل إعلام أجنبية نشرت هذه الصورة لتدمير سقيفة في مجمع تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمدينة كرج، بحسب التقارير".

وأضاف دليريان أنه "وفق التقارير فإنه تم تدمير السقيفة للمركز النووي في الهجوم الأخير على هذا المركز بمدينة كرج غرب العاصمة طهران".





وقبل 10 أيام، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تعرض أحد مبانيها لهجوم جوي دون أن وقوع أضرار.

فيما نقلت نيويورك تايمز عن مصدر إيراني مطلع قوله: "إن الهجوم استهدف أحد مراكز إنتاج أجهزة الطرد المركزي الرئيسية لمحطتي فردو ونطنز النوويتين"، وأن وسائل إعلام أجنبية ادعت وقوع أضرار كبيرة بالمنشأة.

ووفقًا للتقرير، وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليته عن الهجوم، فإن محطة الطرد المركزي، المعروفة باسم شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، كانت على قائمة الأهداف التي قدمتها إسرائيل لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي.

وقال التقرير: "شخص مطلع على الهجوم قال إن طائرة بدون طيار أقلعت على ما يبدو من داخل إيران، على مقربة من المركز، وضربت المبنى".

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت منشأة نطنز بمحافظة أصفهان إلى هجوم أدى إلحاق أضرار كبيرة فيها من بينها توقف تخصيب اليورانيوم وخروج بعض أجهزة الطرد المركزي عن الخدمة، وكانت هذه المنشأة النووية قد تعرضت لهجوم مطلع يوليو/تموز العام الماضي.