السعودية.. رفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع الإجراءات الاحترازية، والتوعية بأهمية المرحلة المقبلة في جائحة كورونا.



وقالت وكالة الأنباء السعودية، السبت، إن ذلك يأتي للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي بيت الله الحرام.

وأكدت الرئاسة على جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية، وعدم التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية، خاصة التباعد الجسدي وعدم التجمعات، وارتداء الكمامات والالتزام بالتعقيم، والإسراع في أخذ اللقاحات واتخاذ كل ما يمكن من وسائل وتقنيات حديثة مُتَّخَذَة لسلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية الجائحة قد اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير المشددة التي من شأنها الحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.