الكاظمي يدعو قيادة العمليات المشتركة إلى تعزيز حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، قيادة العمليات المشتركة إلى تعزيز حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية التي تتعرض لاستهداف من قبل الجماعات الإرهابية والمخربين.



وأوعز رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول لخلية الأزمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء في البلاد الى وزارة المالية والوزارات الأخرى بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة للإشكالات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، وتقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر على تجهيز المواطنين بالكهرباء.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار ما حدث، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لإضافة وحدات جديدة لزيادة الإنتاج وحل مشاكل انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبية، وضرورة تجهيز القدرة عبر خطوط الربط مع الجانب الإيراني كحل سريع للصيف الحالي.

كما تمت مناقشة قيام الشركات العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالفحص الحراري المستمر لخطوط الضغط الفائق وتحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج إلى شركات النقل كل حسب منطقته، وإلزام دوائر التوزيع في المحافظات بتحسين معامل القدرة على شبكاتهم، وقيام شركة سيمنس الألمانية بضبط قيم التردد لوحداتها العاملة.

وكان العراق قد شهد فجر أمس الجمعة توقفاً تاماً للطاقة الكهربائية في البلاد بسبب خلل فني وأعمال تخريب طالت أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل الجماعات الإرهابية والمخربين.

وشهدت محافظتا ذي قار وديالى إضافة إلى عدد من المناطق مظاهرات للاحتجاج على تردي مستوى الطاقة الكهربائية في البلاد والمطالبة بمحاسبة المقصرين والمتورطين بالفساد.