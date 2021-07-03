25 وفاة و5375 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

كشف تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 17281 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 5375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و365 ألفاً و211 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 5094 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و260 ألفاً و297 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 34286 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11مليوناً و850 ألفاً و977.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 921 ألفا و890 شخصاً.