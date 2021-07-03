شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": "القرار" يوثق للأجيال القادمة جرائم الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الفيلم الوثائقى "القرار" يوثق للأجيال القادمة جرائم الجماعة الإرهابية فى حق للشعب المصرى ويحكى تفاصيل وكواليس سنة سوداء فى تاريخ الأمة والتى تصدى لها الشعب المصرى وبدعم كامل من جيشه الوطني.

وأضاف عدلى فى تصريحات له، أن هذه النوعية من الأفلام الوثائقية هى فى غاية الأهمية لتذكر الشعب المصرى بتسلسل الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعة الظلامية من تدمير وأخونة وقتل للشخصية المصرية وجاءت ثورة يونيو لتخلص الشعب المصرى من تلك الفئة الضالة التى كانت تعمل على إحداث الفتن والقلائل وتغيير الهوية المصرية وافشال الدولة وتركيعها وهى أحداث لم يشاهدها كثير من شبابنا لذا وجب تذكيرهم كل فترة بخيانة هذه الجماعة الإرهابية.

وتابع عدلى :"نحتاج مزيد من هذه الأعمال التى تكشف حجم المؤامرة والخيانة على الدولة المصرية والحرص على إبراز هذه الاحداث التى كانت تدل على خيانة هذه الجماعة لمصرنا الحبيبة معتبرًا أن الدراما هى الطريق الأسهل لإيصال الرسالة خاصة فى ظل احداث حقيقية كلنا عاصرناها وهذا ما تم من خلال الأعمال الرمضانية التى ارتبط بها الجمهور مثل هجمة مرتدة والقاهرة كابول والاختيار 1 و2 وغيرها من الأعمال التى تأثر بها المواطن المصرى وكانت شاهدة على كم كبير من التضحيات التى دفعها أبنائنا من الجيش والشرطة المصرية".