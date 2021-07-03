شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرعسكرى: قاعد 3 يوليو شاهد على تطور القدرات العسكرية البحرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء ناجى شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جربوب على الساحل الشمالى لمصر، تؤكد على تطور القدرات العسكرية البحرية المصرية، لمواجهة التحديات التى أعقبت 25 يناير وما يسمى بالفوضى الخلاقة.

وأضاف "شهود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن مصر لا تهدد خصوم أو تستهدف أحد ولكن رفع القدرات العسكرية المصرية هى لحماية حدود مصر المائية والثروات التى بها، بالإضافة إلى السيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وأشار الخبير العسكرى، إلى أن التطور الكبير الذى أدخل على الأسلحة المصرية وإنشاء القواعد العسكرية فى مختلف أنحاء البلاد يعد إضافة وتطوير للقوات المسلحة المصرية من أجل استهداف أى خطر يهدد أمن واستقرار البلاد، وتابع: "القوات المسلحة المصرية جاهزة باستمرار لتنفيذ أى مهمة.. لا تمتلك رفاهية المذاكرة من أجل تنفيذ المهمة".